В 200 Г раствора кислоты содержится х Г чистой кислоты. Каким стало процентное соде??жание кислоты после добавления в этот раствор 50г воды? Составить выражение по условию задачи.

Математика
В 200 Г раствора кислоты содержится х Г чистой кислоты. Каким стало процентное соде??жание кислоты после добавления в этот раствор 50г воды? Составить выражение по условию задачи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200- х г 250- 4/5х г кислоты
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