В 200 Г раствора кислоты содержится х Г чистой кислоты. Каким стало процентное соде??жание кислоты после добавления в этот раствор 50г воды? Составить выражение по условию задачи.

Математика

В 200 Г раствора кислоты содержится х Г чистой кислоты. Каким стало процентное соде??жание кислоты после добавления в этот раствор 50г воды? Составить выражение по условию задачи.

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