Опишите в письменной форме насколько серьёзен а) туман б)снегопад в) град?

Гость: Гость:

Туман это нормально так потому что там не чего не видно на дороге и это плохо для машин и людей Снегопад это тоже плохо из этого появляется галолед сильно снег метет Теперь правильный ответ град потому что он портит чужие имущества может испортить машины стекла домов будет скользко на улице и если будет он сильный лучше не идти под ним можно получить хорошо по голове