Как королям Англии и Франции удалось подчинить своей власти мятежных феодалов?пл??иииииз

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В ходе столетней войны усилилась центральная власть и во Франции. Однако крупные феодалы, получившие во время войны от французского короля независимость, не желали с ней расставаться. Самым напряжённым периодом борьбы за объединение Франции стало правление Людовика Xl, против которого феодалы объединились в тайный союз. Вождём заговорщиков стал храбрый до безрассудства вояка герцог Бургундии Карл Смелый. В отличие от него, французский король не любил битв. Худой и сутулый, одетый в потёртый длинный камзол, постоянно занятый делами, Людовик был похож скорее на горожанина, чем на правителя Франции. Но за невзрачной внешностью скрывался хитрый и расчётливый человек. Словно паук, он заманивал противника в свои сети и уничтожал его. Так случилось и с Карлом Смелым. Не сумев одолеть герцога в открытом срадении, король поссорил его с бывшими друзьями, в борьбе с которыми тот погиб. После его смерти король рассправился и с другими мятежными феодалами.