Разобрать как части речи слово на дне
Русский язык
Разобрать как части речи слово на дне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(на) дне 1. Существительное, обозначает предмет 2. Морфологические признаки: н.ф. - дно нарицательное неодушевленное 2 склонение средний род единственное число предложный падеж 3. Синтаксическая роль - обстоятельство (где?)
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