6 крестовый поход цель .кратко пожалуйста
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6 крестовый поход цель .кратко пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шестой крестовый поход — крестовый поход императора Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена в 1228—1229 годах. Этот поход не был отмечен ни одним сражением. Спустя семь лет после провала Пятого крестового похода Фридрих II путём дипломатических маневров сумел восстановить контроль христиан над Иерусалимом и рядом других областей на ближайшие пятнадцать лет.
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