6 крестовый поход цель .кратко пожалуйста

История
6 крестовый поход цель .кратко пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шестой крестовый поход — крестовый поход  императора Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена в  1228—1229 годах. Этот поход не был отмечен ни одним сражением. Спустя семь лет после провала  Пятого крестового похода Фридрих II путём дипломатических маневров сумел восстановить контроль христиан над  Иерусалимом и рядом других областей на ближайшие пятнадцать лет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой синоним к слову умолять
Ответить
Химия
Продолжите уравнения : Li + H2O MgO + H2O Na2O +H2O
Ответить
Литература
Что такое эпитеты и лексические повороты????
Ответить
Английский язык
№1.заполните пропуски союзами in order to, so as to, so that или частицей to : 1.they wen to the hospital_____see their friend. 2. the car stop...
Ответить
Физика
Как нас в темноте находят коморы
Ответить