Продолжите уравнения : Li + H2O MgO + H2O Na2O +H2O
Химия
Продолжите уравнения : Li + H2O MgO + H2O Na2O +H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Li + 2H2O = 2LiOH + H2 MgO + H2O =Mg(OH)2 Na2O + H2O = 2NaOH
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