Что такое равнина? Помогите срочно
География
Что такое равнина? Помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равнина это ровные или почти ровные участки земной поверхности.
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