Скажите где главные и второстепенные члены предложения. "С Санкт-Петербургом связана целая историческая эпоха в становлении культурно-хозяйственного развития России."
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Скажите где главные и второстепенные члены предложения. "С Санкт-Петербургом связана целая историческая эпоха в становлении культурно-хозяйственного развития России."
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Гость:
Главные-эпоха связана,а остальные второстепенные
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