Фонетический разбор на казахском күндер
Қазақ тiлi
Фонетический разбор на казахском күндер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Күндер-6əріп,6дыбыс,2буын К-дауыссыз,қатаң Ү-дауысты,жіңішке Н-дауыссыз, үнді Д-дауыссыз,ұяң Е-дауысты,жіңішке Р-дауыссыз,үнді
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