В названиях каких предмнтов ты слышишь звуки[к] и[к`]. рак раковина краб
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В названиях каких предмнтов ты слышишь звуки[к] и[к`]. рак раковина краб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рак [к] раковина [к] краб [к]
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