В названиях каких предмнтов ты слышишь звуки[к] и[к`]. рак раковина краб

Русский язык
В названиях каких предмнтов ты слышишь звуки[к] и[к`]. рак раковина краб
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рак [к] раковина [к] краб [к]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ИСПРАВЬ ОШИБКИ-ЗАЧЕРКНИ ЛИШНЕЕ СЛОВО! 1.Excuse me,where's is the hospital? 2.It's quarter past eleven o'clock. 3.I am don't havve to go to sc...
Ответить
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 210 км, вышли одновременно навстречу друг другу 2 электропоезда. Скорость одного из них на 5 км/ч больше...
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста help me
Ответить
Українська мова
Утрови від поданих іменників прикметники: Кривий Ріг, Кременчук, чех, Дрогобич
Ответить
Математика
1\8x-4=0 найти корень уравнени
Ответить