Каково было зна ение Санкт-Петербур а в реформаторско политике перво о росси ско о императора? ответьте пожалуйста!

История
Каково было зна ение Санкт-Петербур а в реформаторско политике перво о росси ско о императора? ответьте пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только что отвечала. В результате Северной войны, долина реки Невы была отвоевана у Швеции и вошла в состав Российской империи по ништадскому мирному договору. В 1703 году в устье Невы неподалеку от Ниена был заложен город Санкт-Петербург. Новому городу Пётр I придавал важное стратегическое значение для обеспечения водного пути из России в Западную Европу. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай текст.Какова его тема?придумай заголовок.какую мысль хочет донести авто?? до читателя?сколько частей в этом тексте?составь план. Алексан...
Ответить
Қазақ тiлi
Фонетический разбор на казахском күндер
Ответить
Русский язык
В названиях каких предмнтов ты слышишь звуки[к] и[к`]. рак раковина краб
Ответить
Английский язык
ИСПРАВЬ ОШИБКИ-ЗАЧЕРКНИ ЛИШНЕЕ СЛОВО! 1.Excuse me,where's is the hospital? 2.It's quarter past eleven o'clock. 3.I am don't havve to go to sc...
Ответить
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 210 км, вышли одновременно навстречу друг другу 2 электропоезда. Скорость одного из них на 5 км/ч больше...
Ответить