Отметь животное,у которого домик шире жилища лесной мыши,но уже,чем у барсука.Ширина домика барсука 3дм,белки 20см,медведя 14дм,лесной мыши 15 см
Математика
Отметь животное,у которого домик шире жилища лесной мыши,но уже,чем у барсука.Ширина домика барсука 3дм,белки 20см,медведя 14дм,лесной мыши 15 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это жилище белки,так как её домик 20 см,домик барсука 30 см,а домик мышки 15 см.
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