Как нас в темноте находят коморы

Физика
Как нас в темноте находят коморы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комары находят нас по тепловому излучению.Количество потерянного телом тепла, зависит от площади поверхности тела. Свернувшись в клубок, животное уменьшает площадь поверхности и замедляет теплоотдачу.
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