Что такое эпитеты и лексические повороты????

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Эпитет - стилистический приём, образное определение, не только указывающее на признак определяемого явления, но и сообщающее этому признаку дополнительное значение – переносное или символическое. Лексический повтор — стилистическая фигура , заключающаяся внамеренном повторении в обозримом участке текста одного и того же слова либо речевой конструкции.