Как майе поставить скобки и знаки действий между некоторыми числами так чтобы у н??ё получилось верное равенство?55555=105;55555=500;55555=10;55555=220

Математика
Как майе поставить скобки и знаки действий между некоторыми числами так чтобы у н??ё получилось верное равенство?55555=105;55555=500;55555=10;55555=220
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5+5) умножить на15=150;(10 умн. на 5) умножить(5+5)=500 а третье пускай тебе напишут! и еще не забудь поставить мне бал
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