Как можно подключить 2 компьтера на 1 принтер (без локальной сети)???
Информатика
Как можно подключить 2 компьтера на 1 принтер (без локальной сети)???
Ответ(ы):
Гость:
Компы в одной сетке на компе к котрому подключен принтер делаешь на него полный доступ (правой кнопкой по принтеру свойства - доступ - открыть общий доступ -применить - ок) на другой машине заходишь на машину где установлен принтер и просто его устанавливаешь все!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
История
Математика
Английский язык