Как можно подключить 2 компьтера на 1 принтер (без локальной сети)???

Информатика
Как можно подключить 2 компьтера на 1 принтер (без локальной сети)???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Компы в одной сетке на компе к котрому подключен принтер делаешь на него полный доступ (правой кнопкой по принтеру свойства - доступ - открыть общий доступ -применить - ок) на другой машине заходишь на машину где установлен принтер и просто его устанавливаешь все!
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