Как можно подключить 2 компьтера на 1 принтер (без локальной сети)???

Гость: Гость:

Компы в одной сетке на компе к котрому подключен принтер делаешь на него полный доступ (правой кнопкой по принтеру свойства - доступ - открыть общий доступ -применить - ок) на другой машине заходишь на машину где установлен принтер и просто его устанавливаешь все!