Как можно включить/выключить линейку форматирования в окне текстового процессор???

Информатика
Как можно включить/выключить линейку форматирования в окне текстового процессор???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зайдите в меню ВИД, там выберите линейка
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