Как на писать о восхищении или о восхищение Предложенный падеж
Русский язык
Как на писать о восхищении или о восхищение Предложенный падеж
Ответ(ы):
Гость:
О восхищении . Мне так кажется)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
мишка сказал: у меня в двух карманах 28 рублей в правом столько двухрублёвых монет,??колько в левом пятирублевых. Сколько у меня денег в каждом кар...
Русский язык
Английский язык
Дорогие англичане, помогите пожалуйста.Очень надо. Дам 20 баллов. Напишите сочин??ние на английском про "Я хочу быть космонавтом" за 6 класс.
Математика
Турист прошёл за первый день 18 км. , что составляет шесть пятых пути, который он должен пройти во второй день. Сколько километров должен пройти ту...
Математика