Как на писать о восхищении или о восхищение Предложенный падеж

Русский язык
Как на писать о восхищении или о восхищение Предложенный падеж
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
О восхищении . Мне так кажется)
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