Как началось переселения уйгуров и дунган на территорию Семеречья?

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Переселение уйгур (таранчей) и дунган в Семиречье. В середине XYIII в. китайские войска вышли на западных рубежах к границам Казахстана. В северном Притяньшанье в Илийском крае была создана сеть китайских военных пикетов и укреплений. Для обеспечения их продуктами сельскохозяйственного производства было решено переселить в Илийский край оседло-земледельческое население из северо-западных оазисов Восточного Туркестана – Кашгара и Аксу. Так в Илийском крае появилось тюркоязычное мусульманское оседлое население, которое стало обозначаться маньчжурским термином таранчи (буквально – пахари, земледельцы. С 1921 г. таранчи вместе с переселившимися в Среднюю Азию кашкарлыками стали именовать себя «уйгурами». Окончательно термин «уйгуры» закрепился за ними в бывшем СССР в 30-х гг9.), а также дунгане и др.В течение второй половины XYIII в. и вплоть до 60-х гг. XIX в. таранчи и исповедовавшие ислам китаеязычные дунгане неоднократно поднимали различного рода восстания против китайского владычества в регионе и активно боролись за свою независимость. В результате борьбы таранчей и дунган против Цинской империи в 1867 г. в Илийском крае образовался так называемый Илийский султанат. Султанат раздирали внутренние противоречия, и он постоянно отражал давление со стороны китайских властей. Интерес к политическим событиям в крае активно проявляли и российские власти. В 1871 г. российские войска оккупировали Илийский край, являющийся «воротами» в Синьцзян.С введением российских войск на территорию Илийского края он вошел в административное подчинение семиреченского генерал-губернатора. В основу управления краем был положен принцип статус-кво, т. е. сохранение порядка и безопасности при полном невмешательстве в сферу обычного права населения – семейных и имущественных отношений. Было организовано местное управление под наблюдением русской администрации. Пребывание в Илийском крае русских войск спасло таранчей и дунган от истребления цинскими властями. Обстановка в крае стабилизировалась.В 1879 г. под давлением международного общественного мнения и западноевропейской дипломатии начались переговоры о возвращении Илийского края Китаю. Перед русским правительством возник вопрос о судьбе населения края, т. е. таранчей и дунган, опасавшихся репрессий и мести со стороны китайской администрации за участие в свержении цинского господства в Илийском крае.24 февраля 1881 г. был заключен Петербургский мирный договор, статья третья которого гласила: «Жителям Илийского края предоставляется остаться на нынешних местах жительства их, в китайском подданстве, или же выселиться в пределы России и принять российское подданство. Они будут опрошены об этом до восстановления китайской власти в Илийском крае, и тем из них, которые пожелают переселиться в Россию, дан будет на это годичный срок со дня передачи края китайским властям».С августа по декабрь 1881 г. специальные комиссии провели опрос и перепись всех жителей Илийского края с целью выяснения числа желающих перейти в подданство России и переселиться в ее пределы. Выяснилось, что желают переселиться примерно 100 000 человек – почти все таранчи (11 365 семей), дунгане (1038 семей) и казахи края.Переселение таранчей и дунган в соседнее Семиречье началось осенью 1881 г. и продолжалось до 1884 г. Царское правительство переселением таранчей и дунган стремилось ослабить экономические позиции Китая в Кульджинском крае и усилить свое влияние на границах Китая. Оно рассчитывало также на использование таранчей и дунган в случае осложнения на китайской границе как военной силы, способной действовать против Китая.Расселение таранчей и дунган в Юго-Восточном Казахстане определялось комплексом социально-экономических факторов. Главную роль играло стремление таранчей и дунган поселиться в таких районах Семиречья, которые соответствовали бы прежним местам их расселения в Илийском крае. Выбор места расселения во многом определялся культурными традициями таранчей и дунган.Уже к концу апреля 1882 г. в Семиречье насчитывалось 5 тыс. таранчинских и дунганских семей. К концу мая их число достигло 6 549 семей. Переселение таранчей и дунган завершилось осенью 1882 – весной 1883 г. Правда, отдельные группы продолжали тянуться на новые места жительства вплоть до начала 1884 г. Всего к этому периоду в Семиречье переселилось 9 572 таранчинские семьи, насчитывавших 45 373 человека, и 1147 дунганских семей, насчитывавших 4682 человека. По переписи 1897 г. численность таранчей и дунган достигла 71 091 человек (55 815 уйгуров и 15 276 дунган) 10.