Как найти 12 интеграл внесением под знак дифференциала?

Алгебра
Как найти 12 интеграл внесением под знак дифференциала?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Смотри приложенный файл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Представьте в виде произведения: x^3-4*x^2+20*x-125
Ответить
Геометрия
СПАСИТЕ!!!! В прямом параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 основанием служит ромб со стороной, р??вной √6, ∠ADC= 135°. Через сторону DC и вершину А1 прове...
Ответить
Геометрия
В прямом параллелепипеде ABCDA1B1C1D1основанием служит ромб со стороной, равной √6, ADC= 135°. Через сторону DCи вершину А1 проведена плоскость под...
Ответить
Українська мова
Текст на тему школьные будни
Ответить
Геометрия
Діагональ рівнобічної трапеції ділить її тупий кут навпіл. Менша основа трапеції дорівнює 3 см, периметр дорівнює 42 см. Знайти площу трапеції.
Ответить