В прямом параллелепипеде ABCDA1B1C1D1основанием служит ромб со стороной, равной √6, ADC= 135°. Через сторону DCи вершину А1 проведена плоскость под углом 60° к плоскости основания. Найдите длину бокового ребра.
Геометрия
В прямом параллелепипеде ABCDA1B1C1D1основанием служит ромб со стороной, равной √6, ADC= 135°. Через сторону DCи вершину А1 проведена плоскость под углом 60° к плоскости основания. Найдите длину бокового ребра.
Ответ(ы):
Гость:
Из тр АHD -гип =корень из 6, след катеты корень из 3 тр НН1D HD=корень из 3, след HD=0,5H1D H1D=2корня из 3 S= 6 корней из 2
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