7. Укажіть приклади вторинних статевих ознак у хлопців. (3 правильні відповіді) A) Розширення плечей; Б) розширення таза; B) мутація голосу; Г) ріст молочних залоз; Д) поява менструацій; Е) оволосіння обличчя.
Биология
7. Укажіть приклади вторинних статевих ознак у хлопців. (3 правильні відповіді) A) Розширення плечей; Б) розширення таза; B) мутація голосу; Г) ріст молочних залоз; Д) поява менструацій; Е) оволосіння обличчя.
Ответ(ы):
Гость:
Вторичные половые признаки у мужчин? широкие плечи, изменение голоса , под буквой Е не могу понять, что это значит
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