Объем воздуха (н.у.), который необходим для полного сгорания метаналя массой 60 г, равен

Химия
Объем воздуха (н.у.), который необходим для полного сгорания метаналя массой 60 г, равен
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
HCHO+O2-->CO2+H2O n( HCHO)=m(HCHO)/M(HCHO)=60/(1+12+1+16)=2 моль n( HCHO):n(O2)=1:1--->n(O2)=2 моль V(O2)=n(O2)*Vm=2*22,4=44,8 л φ(O2)=21% Vсмеси(воздух)=V(O2)/φ(O2)=44,8/0,21=213,3 л т.к. в реакцию вступает только кислород,а воздух-это смесь газов,то объем всего воздуха равен 213,3 л
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