Помогите пожалуйста решить задания по информатике Язык Python - Ветвления 1. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: a = 10 if a lt; 5: a = 5 2. Определите значение переменной «a» после вы...
Информатика
Помогите пожалуйста решить задания по информатике Язык Python - Ветвления 1. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: a = 10 if a lt; 5: a = 5 2. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: a = 10 if a gt; 5: a = 12 3. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: a = 10 if a lt; 5: a += 12 else: a -= 7
Ответ(ы):
Гость:
1. a = 10 2. a = 12 3. a = 3 Смотри, всё просто. На примере последнего. Заданное значение а: 10. Условия: 1) если а меньше 5, прибавьте 12. 2) Если нет (другой исход), отнимите 7. 10>12 => значит, отнимаем 7 от 10: 10-7 = 3.
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