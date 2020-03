Помогите пожалуйста решить задания по информатике Язык Python - Ветвления 1. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: a = 10 if a lt; 5: a = 5 2. Определите значение переменной «a» после вы...

Информатика

Помогите пожалуйста решить задания по информатике Язык Python - Ветвления 1. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: a = 10 if a lt; 5: a = 5 2. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: a = 10 if a gt; 5: a = 12 3. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: a = 10 if a lt; 5: a += 12 else: a -= 7

Автор: Гость