Помогите пожалуйста решить задания по информатике Язык Python - Ветвления 1. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: a = 10 if a lt; 5: a = 5 2. Определите значение переменной «a» после вы...

Гость: Гость:

1. a = 10 2. a = 12 3. a = 3 Смотри, всё просто. На примере последнего. Заданное значение а: 10. Условия: 1) если а меньше 5, прибавьте 12. 2) Если нет (другой исход), отнимите 7. 10>12 => значит, отнимаем 7 от 10: 10-7 = 3.