Какие превращение энергии когда .... 1)вода течёт по наклону руслу реки ? 2)мяч подпрыгивает вверх? 3)пружина,распрямляясь,толкает шар? 4)бьёт струя фонтана? 5)вода движется в водопад? 6)стрела вылетает из лука?
Физика
Какие превращение энергии когда .... 1)вода течёт по наклону руслу реки ? 2)мяч подпрыгивает вверх? 3)пружина,распрямляясь,толкает шар? 4)бьёт струя фонтана? 5)вода движется в водопад? 6)стрела вылетает из лука?
Ответ(ы):
Гость:
1) кинетическая в потенциальную 2) потенциальная в кинетическую 3) потенциальная в кинетическую 4) кинетическая в потенциальную 5) кинетическая в потенциальную 6) потенциальная в кинетическую
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