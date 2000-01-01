4. Масштаб 1:200000 соответствует масштабу НУЖНО РЕШЕНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ!!! Масштаб 1:200000 соответствует масштабу 1) в 1 см 200 м 2) в 1 см 2 км 3) в 1 см 20 км 4) в 1 см 200 км Ответ: ____________________________ НУЖНО РЕ...

География

4. Масштаб 1:200000 соответствует масштабу НУЖНО РЕШЕНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ!!! Масштаб 1:200000 соответствует масштабу 1) в 1 см 200 м 2) в 1 см 2 км 3) в 1 см 20 км 4) в 1 см 200 км Ответ: ____________________________ НУЖНО РЕШЕНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ!!!!

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