4. Масштаб 1:200000 соответствует масштабу НУЖНО РЕШЕНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ!!! Масштаб 1:200000 соответствует масштабу 1) в 1 см 200 м 2) в 1 см 2 км 3) в 1 см 20 км 4) в 1 см 200 км Ответ: ____________________________ НУЖНО РЕ...

География
4. Масштаб 1:200000 соответствует масштабу НУЖНО РЕШЕНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ!!! Масштаб 1:200000 соответствует масштабу 1) в 1 см 200 м 2) в 1 см 2 км 3) в 1 см 20 км 4) в 1 см 200 км Ответ: ____________________________ НУЖНО РЕШЕНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: 2) в 1 см  2 км. Численный масштаб :  1 : 200 000  ( в 1 см на карте   - 200 000  см  на местности) 200 000  см =  (200000 : 100 ) м = 2000 м   2000 м = ( 2000 :1000) км = 2 км  Именованный масштаб :  в 1 см - 2 км 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
ФАМИЛИИ ХУДОЖНИКОВ A) В.М. Васнецов Б) В.И. Суриков B) А.А. Иванов Г) К.П. Брюллов НАЗВАНИЯ КАРТИН 1) «Явление Христа народу» 2) «Пок...
Ответить
Химия
Помогите решить с 1-5 все задачи пожалуйста по химии.
Ответить
Литература
Вы просите у знакомого книгу. Он с готовностью соглашается дать вам ее и начинает искать на полках. Ищет, ищет... Казалось бы, все обыскал — книг...
Ответить
Биология
Зигота утворюється в процесі: а) мітозу; б) мейозу; в) запліднення;
Ответить
Физика
Тела массой 0.1 начинает падать с высоты 4 м.Графики изменения потенциальной и кине??ической энергии тела от высоты при падении представлены ниже н...
Ответить