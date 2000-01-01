4. Масштаб 1:200000 соответствует масштабу НУЖНО РЕШЕНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ!!! Масштаб 1:200000 соответствует масштабу 1) в 1 см 200 м 2) в 1 см 2 км 3) в 1 см 20 км 4) в 1 см 200 км Ответ: ____________________________ НУЖНО РЕ...
География
4. Масштаб 1:200000 соответствует масштабу НУЖНО РЕШЕНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ!!! Масштаб 1:200000 соответствует масштабу 1) в 1 см 200 м 2) в 1 см 2 км 3) в 1 см 20 км 4) в 1 см 200 км Ответ: ____________________________ НУЖНО РЕШЕНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: 2) в 1 см 2 км. Численный масштаб : 1 : 200 000 ( в 1 см на карте - 200 000 см на местности) 200 000 см = (200000 : 100 ) м = 2000 м 2000 м = ( 2000 :1000) км = 2 км Именованный масштаб : в 1 см - 2 км
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