Тела массой 0.1 начинает падать с высоты 4 м.Графики изменения потенциальной и кине??ической энергии тела от высоты при падении представлены ниже на рисунках 1)Определите численное значение потенциальной и кинетической эенрг...
Физика
Тела массой 0.1 начинает падать с высоты 4 м.Графики изменения потенциальной и кине??ической энергии тела от высоты при падении представлены ниже на рисунках 1)Определите численное значение потенциальной и кинетической эенргии при падении на высотах 4м,3м,2м,1м,0м. 2)Определите полную механическую энергию на данных высотах .Все данные расчёта запишите в таблицу.На основании полученных данных,сделать вывод о полной механической энергии.
Ответ(ы):
Гость:
На 4м ноль на 3м один на 2м два на 1м три на 0м четыре
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