Помогите перевести всю таблицу ! пожалуйста !!!!!!

Гость: Гость:

Почему(4 колонка) 1)никто не знает наверняка. стоунхейдж возможно был построен из религиозных целей или служил гигантским календарем 2)что бы было легче путешествовать между атлантическим и тихим океанами 3)что бы обеспечить надежную связь между европейской Россией и ее дальневосточными регионами 4)что бы использовать безработных во время депрессии и производить электричество для калифорнии, аризоны и невады 5)что бы связать Великобританию с континентальной европой