Помогите перевести всю таблицу ! пожалуйста !!!!!!
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Помогите перевести всю таблицу ! пожалуйста !!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Почему(4 колонка) 1)никто не знает наверняка. стоунхейдж возможно был построен из религиозных целей или служил гигантским календарем 2)что бы было легче путешествовать между атлантическим и тихим океанами 3)что бы обеспечить надежную связь между европейской Россией и ее дальневосточными регионами 4)что бы использовать безработных во время депрессии и производить электричество для калифорнии, аризоны и невады 5)что бы связать Великобританию с континентальной европой
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