. Для лечения острых и хронических отравлений применяют БАЛ (британский антилюизит) и сукцимер. Приведите названия этих соединений по систематической номенклатуре. Установите центры кислотности в молекулах этих соединений, ка...
Химия
. Для лечения острых и хронических отравлений применяют БАЛ (британский антилюизит) и сукцимер. Приведите названия этих соединений по систематической номенклатуре. Установите центры кислотности в молекулах этих соединений, какие из них преимущественно определяют кислотность каждого из соединений.
Ответ(ы):
Гость:
БАЛ: C2H3(OH)(SH)2 Центрами кислотности являются SH группы (Теольные или меркаптильные) Субцимер: C2(COOH)2(SH)2 В этой молекуле центрами кислотности являются и COOH группы, и SH группы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Пожалуйста помогите срочноо!! вчера у моего отца был день рождения. когда он приш??л домой , мама испекла его любимый яблочный пирог и купила для...
Математика
Катя раскладывает конфеты по кучкам: в первую она положила две конфеты, во вторую ??? три конфеты и так далее, т. е. в каждую следующую кучку она к...
Математика
Три числа в сумме дают 100. Найдите эти числа, если известно, что первое при делении ??а третье даёт в частном 3 и в остатке 7, а второе при делени...