Катя раскладывает конфеты по кучкам: в первую она положила две конфеты, во вторую ??? три конфеты и так далее, т. е. в каждую следующую кучку она клала на одну конфету больше, чем в предыдущую. При этом в последнюю кучку она по...

Математика

Катя раскладывает конфеты по кучкам: в первую она положила две конфеты, во вторую ??? три конфеты и так далее, т. е. в каждую следующую кучку она клала на одну конфету больше, чем в предыдущую. При этом в последнюю кучку она положила ровно 1/32 часть всех своих конфет, а остальные конфеты положила в коробку. Сколько было у Кати кучек и сколько конфет, если общее количество кучек и конфет было равно 2012

Автор: Гость