Как расширились границы России во времена ивана грозного? какие народы аошли в её состав?

Окружающий мир
Как расширились границы России во времена ивана грозного? какие народы аошли в её состав?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У 1552 году присоединено Казанское ханство, а в 1556 р. - Астраханское ханство, в результате чего границы Московского царства расширились до пределов Азии. В 1580 году войско во главе с Ермаком совершило экспедицию в Сибирь, где был разбит сибирский хан Кучум и его земли присоединены к Московскому царству. Внешняя политика Ивана Грозного в западном направлении не привела к расширению границ.
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