Найди пример с ошибкой в образовании формы сушествительного 1) один туфель 2)килограмм макарон 3)один кроссовок 4) пожилые матери

Русский язык

Найди пример с ошибкой в образовании формы сушествительного 1) один туфель 2)килограмм макарон 3)один кроссовок 4) пожилые матери

Автор: Гость