Найди пример с ошибкой в образовании формы сушествительного 1) один туфель 2)килограмм макарон 3)один кроссовок 4) пожилые матери

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Найди пример с ошибкой в образовании формы сушествительного 1) один туфель 2)килограмм макарон 3)один кроссовок 4) пожилые матери
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