Я узнал, что у МЕНЯ есть огромная родня :и тропинка, и лесок, в поле - каждый колосок, речка, небо надо МНОЮ -это всё мое, родное. поставь вопросы к выделенным местоимениям.

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Я узнал, что у МЕНЯ есть огромная родня :и тропинка, и лесок, в поле - каждый колосок, речка, небо надо МНОЮ -это всё мое, родное. поставь вопросы к выделенным местоимениям.

Автор: Гость