Я узнал, что у МЕНЯ есть огромная родня :и тропинка, и лесок, в поле - каждый колосок, речка, небо надо МНОЮ -это всё мое, родное. поставь вопросы к выделенным местоимениям.
Русский язык
Я узнал, что у МЕНЯ есть огромная родня :и тропинка, и лесок, в поле - каждый колосок, речка, небо надо МНОЮ -это всё мое, родное. поставь вопросы к выделенным местоимениям.
Ответ(ы):
Гость:
есть (у кого?) у меня - это дополнение небо (какое? ) надо мною .- это несогласованное определение Местоимение указывает на лицо, о котором говорится в предложении (Я)
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