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Самая знаменитая формула Эйнштейна!?
Физика
Самая знаменитая формула Эйнштейна!?
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Гость:
Е₀= mc² Е₀- энергия покоя , m-масса, с - скорость света
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