Составить рассказик по трём рисункам Н. Радлова по двух козлов.
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Составить рассказик по трём рисункам Н. Радлова по двух козлов.
Ответ(ы):
Гость:
Однажды, встретились козлы на одном узеньком мосту.Пошли вперёд козлы,не получилось вместе пройти.Долго думали кто кому дорогу уступит.Так и на придумали , упали вместе с моста.
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