Найдите угол между гранями тетраэдра, вершинами которого служат концы трех ребер куба, выходящих из одной вершины

Гость: Гость:

Три грани данного тетраэдра будут взаимно перпендикулярны (по условию) это (ABD) ⊥ (ABA₁) ⊥ (ADA₁) грань (BDA₁) наклонена ко всем смежным граням под одним и тем же углом))) arccos( 1 / √3 )