Найдите угол между гранями тетраэдра, вершинами которого служат концы трех ребер куба, выходящих из одной вершины
Геометрия
Найдите угол между гранями тетраэдра, вершинами которого служат концы трех ребер куба, выходящих из одной вершины
Ответ(ы):
Гость:
Три грани данного тетраэдра будут взаимно перпендикулярны (по условию) это (ABD) ⊥ (ABA₁) ⊥ (ADA₁) грань (BDA₁) наклонена ко всем смежным граням под одним и тем же углом))) arccos( 1 / √3 )
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