Окислительно-восстановительные реакции 1. В реакции протекающей по схеме: Cr2S3+KNO3+Na2CO3→K2CrO4+NO+CO2+Na2SO4 окислению подвергаются элементы следующего ряда: а) N, S б) S, Cr в) C, N г) Cr, N
Химия
Окислительно-восстановительные реакции 1. В реакции протекающей по схеме: Cr2S3+KNO3+Na2CO3→K2CrO4+NO+CO2+Na2SO4 окислению подвергаются элементы следующего ряда: а) N, S б) S, Cr в) C, N г) Cr, N
Ответ(ы):
Гость:
Верным ответом является второй, так как окисляются хром и сера, потому что натрий имеет только одну степень окисления, азот итак находится в высшей степени, как и углерод в карбонате.
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