При температуре 29 градусов кислород находится под давлением 4*10^6 Па. какова плотность кислорода при данных условиях?

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Температура в Кельвинах Т=273+29=302 К R=8,31 Дж/моль*К плотность вещества определяется формулой ρ= вспоминаем уравнение Менделеева-Клайперона pV=RT--->из этого уравнения найдем m= а потом всё подставляем в формулу плотности,у нас сократится V ρ===(4*10^6*32)/8,31*302=5*10^4