Sinx/1-cosx=2(1+cosx)

Алгебра
Sinx/1-cosx=2(1+cosx)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Избавимся от знаменателя:  sinx= 2(1+cosx)(1-cosx)=2(1-cos^2x)=2 sin^2x Перенесем все в одну сторону: 2sin^2x-sinx=0  Вынесем sinx за скобки: sinx(2sinx-1)=0 Произведение двух множителей равно нулю, если хотя бы один из них =0 sinx=0    x=п+2пn.    2sinx-1=0  2sinx=1   sinx=1/2   x=п/6+пn   Ответ x=п+2пn; x=п/6+пn.
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