Sinx/1-cosx=2(1+cosx)
Алгебра
Sinx/1-cosx=2(1+cosx)
Ответ(ы):
Гость:
Избавимся от знаменателя: sinx= 2(1+cosx)(1-cosx)=2(1-cos^2x)=2 sin^2x Перенесем все в одну сторону: 2sin^2x-sinx=0 Вынесем sinx за скобки: sinx(2sinx-1)=0 Произведение двух множителей равно нулю, если хотя бы один из них =0 sinx=0 x=п+2пn. 2sinx-1=0 2sinx=1 sinx=1/2 x=п/6+пn Ответ x=п+2пn; x=п/6+пn.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Я узнал, что у МЕНЯ есть огромная родня :и тропинка, и лесок, в поле - каждый колосок, речка, небо надо МНОЮ -это всё мое, родное. поставь вопросы ...
Русский язык
Я узнал, что у МЕНЯ есть огромная родня :и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, ??ечка, небо надо МНОЮ - это все мое родное. Поставь вопросы к...
Физика
При температуре 29 градусов кислород находится под давлением 4*10^6 Па. какова плотность кислорода при данных условиях?
Русский язык
Я узнал, что у МЕНЯ есть огромная родня : и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо надо МНОЮ - это все мое, родное. поставь вопросы ...