Sinx/1-cosx=2(1+cosx)

Гость: Гость:

Избавимся от знаменателя: sinx= 2(1+cosx)(1-cosx)=2(1-cos^2x)=2 sin^2x Перенесем все в одну сторону: 2sin^2x-sinx=0 Вынесем sinx за скобки: sinx(2sinx-1)=0 Произведение двух множителей равно нулю, если хотя бы один из них =0 sinx=0 x=п+2пn. 2sinx-1=0 2sinx=1 sinx=1/2 x=п/6+пn Ответ x=п+2пn; x=п/6+пn.