Cos(pi/3(15x-4))-sin(pi/6(6x-1))=0
Алгебра
Cos(pi/3(15x-4))-sin(pi/6(6x-1))=0
Ответ(ы):
Гость:
Cos(5π x - 4π/3) - Sin(πx - π/6) = 0 Cos 5πx Cos 4π/3 + Sin5πx Sin 4π/3 - SinπxCosπ/6 +Cosπx Sinπ/2 = 0 -1/2*Сos5πx +√3/2*Sin5πx - √3/2*Sinπx +1/2*Cosπx = 0 -1/2(Cos5πx - Cosπx) +√3/2(Sin5πx - Sinπx) = 0 -1/2*2 Sin3πx Sin2πx +√3/2*2Sin2πxCos3πx = 0 -Sin3πx Sin2πx + √3*Sin2πxCos3πx = 0 - Sin2 πx(Sin3πx -√3 Cos3πx) = 0 a) Sin2πx = 0 или б) Sin3πx -√3 Cos3πx = 0 | : Cos3 πx ≠0 2 πх = πn, n ∈Z tg3πx -√3 = 0 x = n/2, n ∈ Z tg3πx = √3 3πx = arctg√3 + πk , k ∈Z 3πx = π/3 + πk , k ∈Z x = 1/9 + πk/3 , k ∈Z
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