Испарение это процесс

Физика
Испарение это процесс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Испарение - это процесс перехода вещества из жидкого состояния  в газообразное (парообразное) . Процесс испарения является обратным процессу конденсации. Испарение - это процесс перехода вещества из конденсированной (твердой или жидкой фазы) в газообразную (пар) . Испарение - это процесс при котором с поверхности твердого тела или жидкости отрываются частицы ( молекулы, атомы).
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