Пожалуйста помогите срочноо!! вчера у моего отца был день рождения. когда он приш??л домой , мама испекла его любимый яблочный пирог и купила для него свитер. я принесла цветы. наша бабушка связала ему шарф. папа был счастлив....

Английский язык

Пожалуйста помогите срочноо!! вчера у моего отца был день рождения. когда он приш??л домой , мама испекла его любимый яблочный пирог и купила для него свитер. я принесла цветы. наша бабушка связала ему шарф. папа был счастлив. когда я пришел домой, мой брат уже ушел на концерт. к шести часам вечера, они уже упаковали вещи. мы еще не дошли до дома когда начался дождь. к концу прошлого года мы уже научились говорить по английски. После того как солнце уже село, они вернулись домой. она потратила все деньги прежде чем вернулась. они обнаружили что ты там был?

Автор: Гость