Найдите площадь прямоугольника, если его длина равна 39 см и состовляет 13/ 5 его шир??ны
Математика
Найдите площадь прямоугольника, если его длина равна 39 см и состовляет 13/ 5 его шир??ны
Ответ(ы):
Гость:
Ширина: 39: 13/5 = 39/1 * 5/13 = (3*5)/(1*1) = 15 см или 39:13×5 =3×5 = 15 см Площадь: S= 15×39 = 585 см² Ответ: S= 585 см²
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