Вставьте пожал букву и расставьте знак препинания если он нужен. : П..лисадник.Герасим стоял как вкопанный.(20 б- за правильный ответ)

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Вставьте пожал букву и расставьте знак препинания если он нужен. : П..лисадник.Герасим стоял как вкопанный.(20 б- за правильный ответ)

Автор: Гость