Люди срочно помогите.... Что такое налог. Чем различаются основные виды налогов. ??то такое государственный бюджет? С какой целью он составляется? Что такое дефицит бюджета. Что такое Профицит бюджета. Заранее спасибо)))

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1.Налог- обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, принудительно взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций ифизических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований 2. С учетом различий в механизме формирования налоги делят на два вида: прямые и косвенные налоги. Прямой налог представляет непосредственное изъятие из дохода или стоимости имущества. К нему относятся подоходные налоги, налоги на прибыль, взносы в фонды социального страхования, налоги на имущество (земельный налог, налог на дома, на прирост капитала), на операции с ценными бумагами, на наследство и дарение. Косвенный налог представляет скрытое изъятие дохода через его включение в цены на продаваемые товары. К этому виду относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины, налог на покупки и продажи. Косвенный налог, таким образом, предстает как ценообразующий фактор. 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ — смета доходов и расходов государства на определеннрый период времени, чаще всего на год, составленная с указанием источников поступлениягосударственных доходов и направлений каналов расходования средств. 4. Государственный бюджет составляется правительством и утверждается высшими законодательными органами (в России – в виде закона Государственной Думаы Федерального Собрания РФ) . По окончании финансового года Правитель­ство Российской Федерации должно отчитаться об исполнении бюджета. 5. Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами соответствующего уровня. Иными слова это положение, когда при утверждении бюджета на часть расходов нет доходных источников. 6. Профицит бюджета – положительное сальдо, превышение доходов бюджета над его расходами. Профицит бюджетапринято делить на первичный, когда он рассчитан без учета стоимости обслуживания долга, и вторичный, учитывающий выплаты по внутренним и внешним заимствованиям.