ФАМИЛИИ ХУДОЖНИКОВ A) В.М. Васнецов Б) В.И. Суриков B) А.А. Иванов Г) К.П. Брюллов НАЗВАНИЯ КАРТИН 1) «Явление Христа народу» 2) «Покорение Ермаком Сибири» 3) « Последний день Помпеи » 4) «Богатыри» 5) «Кружевница»
История
ФАМИЛИИ ХУДОЖНИКОВ A) В.М. Васнецов Б) В.И. Суриков B) А.А. Иванов Г) К.П. Брюллов НАЗВАНИЯ КАРТИН 1) «Явление Христа народу» 2) «Покорение Ермаком Сибири» 3) « Последний день Помпеи » 4) «Богатыри» 5) «Кружевница»
Ответ(ы):
Гость:
1в.2б.3г.4а5.нету.но если что,то это Тропинин
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