Помогите решить с 1-5 все задачи пожалуйста по химии.

Химия
Помогите решить с 1-5 все задачи пожалуйста по химии.
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Ответ(ы):
Гость:
Правильна90908907653
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