Зигота утворюється в процесі: а) мітозу; б) мейозу; в) запліднення;
Биология
Зигота утворюється в процесі: а) мітозу; б) мейозу; в) запліднення;
Ответ(ы):
Гость:
Зигота утворюється в процесі: в) запліднення
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