Спасите!!!!! Расстояние между любыми двумя боковыми ребрами наклонной треугольно?? призмы равно 2. Боковое ребро равно 3 и наклонено к плоскости основания под углом 30°. Найдите площадь полной поверхности призмы.

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Площадь S‍1 ‍ боковой поверхности призмы равна произведению периметра перпендикулярного сечения призмы на её боковое ребро. Плоскость перпендикулярного сечения пересекает боковые грани по их высотам. Поэтому периметр перпендикулярного сечения равен сумме этих высот, т. е. 3*2=6.‍ Значит, S‍1 = 3al = 18‍ПустьS --‍ площадь основания призмы. Площадь ортогональной проекции основания призмы на плоскость, перпендикулярную боковым рёбрам, равна площади перпендикулярного сечения, делённой на косинус угла между плоскостями основания и перпендикулярного сечения. Этот угол равен углу между боковым ребром и высотой призмы, т. е. 60‍∘.‍ ПоэтомуS2= 2√3 Следовательно, площадь полной поверхности призмы равна = 18 + 4√3