Очень надо, а самому(хоть и просто) лень делать. Помогите пожалуйста Распределите глаголы по столбикам: 1) глаголы с ударными личными окончаниями (определи спряжение глаголов по ударным личным окончаниям); 2) глаголы с без...
Русский язык
Очень надо, а самому(хоть и просто) лень делать. Помогите пожалуйста Распределите глаголы по столбикам: 1) глаголы с ударными личными окончаниями (определи спряжение глаголов по ударным личным окончаниям); 2) глаголы с безударными личными окончаниями. Лететь, жалеть, слышать, писать, бороться, смеяться, думать, жить, дежурить, свистеть, расслышать, глядеться, слышать, беречь, завертеть, развеять, клеить, ходить, дрожать, увидеть, расти.
Ответ(ы):
Гость:
1) лететь, писать, смеяться, жить, свистеть, глядеться, беречь, дрожать, расти, 2) остальные
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